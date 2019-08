Nuovo amore per Emma? Pizzicata a Capri con il modello Nikolai Danielsen

Tana per Emma Marrone! La cantante salentina beccata a Capri in dolce (e bella) compagnia. Le foto, pubblicate dal settimanle Chi, la immortalano al largo dei faraglioni con Nikolai Danielsen, modello norvegese che da un po' di tempo compare sempre più spesso sul suo profilo social, tra like e commenti. Sulla barca i due sono soli e sembra esserci una certa complicità, così come la sera in un locale dell'isola, dove pare si siano divertiti fino a notte fonda.

Nessun annuncio ufficiale da parte dei diretti interessati, ma nessuna smentita. I continui commenti reciproci, però, suonano come una dolce conferma e i fan stanno già festeggiando per la loro Real Brown, single da anni. "Se lo merita" commenta più di un follower accanto allo scatto che li ritrae insieme al sole, pubblicato da Nikolai, e tra i commenti anche quello della cantante: l'emoticon di due stelle in orbita, forse proprio come loro.