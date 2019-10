Emma Marrone rompe il silenzio sul presunto fidanzato Nikolai Danielsen

Quest'estate le foto di Emma Marrone in barca a Capri insieme con il modello Nikolai Danielsen hanno fatto il giro dei settimanali di cronaca rosa. Tanti i fan che hanno sperato in una nuova storia per la cantante, ufficialmente single da qualche anno. Ma oggi ci pensa la diretta interessata a smentire tutto, confessando di essere single perché l'amore "manca da un paio d'anni". Lo fa in una lunga intervista rilascia a Vanity Fair, in cui racconta la sua battaglia contro la malattia e la rinascita con il nuovo album 'Fortuna'.

Emma Marrone single

Che cos'è oggi l'amore per Emma Marrone? "Qualcuno che ti chiede se hai fame, se hai mangiato, se può prepararti qualcosa di buono". Oggi quel qualcuno c’è? “Non mi capita da un paio d’anni", prosegue, spazzando via i pettegolezzi lanciati quest'estate dal settimanale Chi. Solo pettegolezzi, appunto: i paparazzi avevano immortalato i due complici, ma non li avevano mai pizzicati alle prese con atteggiamenti che lasciassero intendere un rapporto più forte di una bella amicizia.

Emma mette da parte ogni ipocrisica ed ammette di sentire la mancanza di una persona vicino. "Mi manca essere amata, assolutamente sì", aggiunge la cantante che poi chiosa: "Mi rendo conto di amare una persona profondamente quando non cerco il controllo […] Amore è quando rischi di mandare a pu….ane tutta la tua vita […] Probabilmente resterò sola per tutta la vita, ma non voglio cambiare la mia visione dell’amore".

Tutti gli amori di Emma Marrone

Da sempre riservatissima, Emma non ufficializza una love story dalla fine della liaison con Fabio Borriello, fratello del famoso calciatore, con cui è finita nel 2015. Prima di lui ci sono stati l'attore Marco Bocci, oggi legato a Laura Chiatti. Prima di lui, e Stefano De Martino, conosciuto nel 2009 ad 'Amici' ed ora sposato con Belen Rodriguez.