Emma Marrone, retroscena bomba: "Fidanzata in segreto, storia passionale"

E' un momento d'oro per Emma Marrone. La carriera della cantante salentina, 34 anni, non potrebbe procedere in maniera migliore: tanti i nuovi progetti, con il tour alle porte e 'Mi parli piano' che si è aggiudicata un Disco d'Oro. Sembra però che, oltre al versante professionale, anche quello privato vada a avanti a gonfie vele, ma in questo caso "in gran segreto".

Emma, come si legge sul settimanale 'Oggi, "si dichiara single da molti mesi. Secondo i soliti ben informati, però, starebbe vivendo già da un po’ di tempo una segreta e passionale storia d’amore". Perché tanto riserbo su questa travolgente relazione affettiva? "Ah, saperlo…", si domanda e si risponde risponde il giornalista Alberto Dandolo.

Nessun indizio sulla persona che avrebbe rubato il cuore dell'artista leccese. Nessuna paparazzata, e tanto meno dediche romantiche seminate sui social, dove eppure è presentissima insieme al suo inseparabile gruppo di amici, la manager Francesca Savini, la cantautrice Alenska e l'ex cantante di 'Amici' Antonino.

"Se avessi un fidanzato, degli amanti, non lo nasconderei", ha dichiarato tempo fa la Marrone. Forse è solo questione di tempo allora...