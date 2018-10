Emma Marrone "in love" sui social con Giacomo Ferrara: gatta ci cova?

"Sei innamorata?" "Non lo so, probabilmente non lo sono". E' questo lo scambio di battute avvenuto qualche giorno fa tra Candida Morvillo, giornalista del 'Corriere della sera', ed Emma Marrone. Un botta e risposta che ha scatenato da subito i fan della cantante salentina: chi è il fortunato che tormenta il cuore di Emma?

La diretta interessata, da tempo riservatissima circa la sua vita sentimentale, non ha aggiunto dettagli sull'identità del cavaliere misterioso. Oggi però su Instagram spunta un possibile indizio. Che al momento - va sottolineato - resta nella sfera dei sospetti, perché, come recita il proverbio, per fare una prova, di indizi ne servono almeno tre.

A chi ci riferiamo? All'attore Giacomo Ferrara. L'interprete di 'Suburra, infatti, è stato immortalato dall'artista pugliese tra le sue Instagram Stories. Con tanto di cuori e 'filtri' romantici. Le immagini parlano di un viaggio (di piacere o di lavoro? Chissà...) che i due stanno intraprendendo insieme, tra scherzi, battute e risate. Non solo: già qualche mese fa, nel pieno dell'estate, i due erano stati adocchiati insieme. La complicità c'è e si vede. Gatta ci cova?

Da una come Emma, del resto, non ci aspettiamo certo esclusive organizzate a mezzo stampa o copertine patinate per annunciare un nuovo fidanzamento. Conoscendo il suo basso profilo e la sua semplicità, un video lanciato in modo sibillino su Instagram potrebbe essere un modo per condividere il lieto evento con i fan...

Chi è Giacomo Ferrara

Ventisette anni, originario di Chieti, Giacomo Ferrara è un attore conosciuto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di 'Spadino' nella serie tv 'Suburra'. Nel 2017 è uno dei quattro protagonisti del film 'Il permesso - 48 ore fuori' e dal prossimo 18 ottobre è al cinema con il film 'Guarda in Alto'.