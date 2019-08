Emma, si grida al "nuovo amore" ma lei è in vacanza con gli amici: cronaca di un presunto flirt

Nuovo amore per Emma Marrone? Così pare dopo la paparazzata a Capri in dolce compagnia del modello Nikolai Danielsen, ma qualcosa non (ci) torna. Andiamo per gradi.

La cantante, single da anni (la sua ultima relazione ufficiale risale al 2015, con Fabio Borriello), è stata beccata sull'isola con il bel 28enne norvegese, che quasi a voler facilitare il lavoro ai paparazzi, il 16 agosto ha pubblicato sul suo profilo Instagram una loro foto in barca, al largo dei faraglioni; profilo che nelle ultime settimane ha collezionato diversi like e commenti della cantante salentina. E i social dicono molto di questa storia, ad esempio che a Capri i due 'piccioncini' non erano soli, ma c'erano anche Francesca Savini - manager e grande amica di Emma - e altre amiche. Insomma, un'allegra vacanza in compagnia più che una fuga d'amore, oltretutto manca anche il bacio, cartina tornasole di ogni scoop che si rispetti.

La vera 'fuga', però, è proprio quella della giovane rocker - che il 6 settembre uscirà con un nuovo singolo scritto per lei da Vasco Rossi, 'Io sono bella' -, volata a Formentera con amici al seguito e suo fratello Checco. Vacanze allargate, ma non a Nikolaj che nel frattempo ha fatto perdere le sue tracce. Va bene la cautela, tipica di chi è single da tempo, ma dedicare a un nuovo amore due affollatissimi giorni a Capri, per quanto sia una meta romantica, ci sembra un po' pochino. Qui forse sono state prese lucciole per lanterne.