Francesca Fagnani, l’amore con Enrico Mentana: “I fiori li compro da sola, ma la colazione è sempre insieme”

Un inedito ritratto del Mentana ‘più segreto’. È quello che emerge dal racconto di Francesca Fagnani, compagna del direttore del Tg La7, che per la prima volta confida al settimanale ‘Oggi’ la quotidianità accanto al suo Enrico, a cui è legata dal 2013: "E' la mia relazione più lunga"

Sex symbol per molte, Mentana si rivela un compagno attento ma lontano dalle romanticherie. I due fanno coppia da 5 anni. La storia è cominciata dopo l’addio di lui all’ex moglie, l’ex Miss Italia Michela Rocco di Torrepadula, madre di due dei quattro figli Giulio, Vittoria, Alice e Stefano, a cui è stato legato per 11 anni.

“Non è che io sappia bene cosa sia il romanticismo – spiega Francesca - Non ho mai festeggiato un San Valentino, un anniversario… I fiori o me li compro da sola o in quella casa non entrano. Ma sono cose che non mi interessano”. La routine è fatta di piccole cose. “Io ed Enrico abbiamo fin dall’inizio del nostro rapporto delle premure reciproche tutte nostre. Per dire, non rinunciamo mai alla colazione insieme: anche se uno dei due si alza due ore prima, aspetta l’altro. Sono attenzioni, un modo di preservare il rapporto e il piacere di stare insieme e di condividere. Per dire, se iniziamo a vedere una serie tv non esiste che uno dei due vada avanti e lasci l’altro indietro. Ma non è una scelta, è proprio che a me non piacerebbe vedere una puntata o film senza di lui”.