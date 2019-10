Enzo Iacchetti ricorda Maddalena Corvaglia: “Ecco perché mi innamorai di lei”

Enzo Iacchetti e Maddalena Corvaglia sono stati insieme per sei anni nonostante l’importante differenza di età che non fu da ostacolo alla loro storia d’amore, ricordata oggi dal conduttore di ‘Striscia la notizia’ in un’intervista al settimanale Grand Hotel. Il sentimento tra l’allora velina bionda e il comico conduttore sbocciò proprio grazie al tg satirico ed è tutt’ora descritto come tra i importanti dalla sua vita anche in virtù degli ottimi rapporti rimasti intatti a distanza di tempo.

Ma cosa fece innamorare Enzo Iacchetti di Maddalena Corvaglia? Il comico è certo: l’insieme di maturità e bellezza fisica che caratterizzava quella giovane ragazza, un particolare che fu da collante per la loro lunga relazione.

Enzo Iacchetti ricorda la storia con Maddalena Corvaglia

“Maddalena, pur avendo all’epoca 21 anni, non era un ragazzina. Aveva un corpo giovane, d’accordo, e anche molto attraente, ma la testa era da adulta”, ha affermato Enzo Iacchetti ricordando la storia d’amore con Maddalena Corvaglia: “Fu quel mix a farmi innamorare. Non mi sarei mai messo con una sbarbata che voleva farsi le foto con me soltanto per apparire sui giornali. Tanto meno ci sarei rimasto sei anni, com’è successo con Maddalena”.

Il conduttore di Striscia ha poi accennato anche ad un’altra relazione intrecciata qualche anno dopo con, Tania, anche lei più giovane di lui di trent'anni: “Lo stesso vale per la donna che è venuta dopo di lei, Tania. Aveva 28 anni meno di me, ma è stato un caso. Io mi sono innamorato della sua testa, del suo talento e del suo modo di essere, non della sua età. Con lei sono stato addirittura nove anni”.

Attualmente Enzo Iacchetti è single da circa tre anni: il lavoro è la sua priorità ma il desiderio di innamorarsi ancora è sempre presente nella sua vita. Maddalena Corvaglia, invece, è di nuovo felicemente fidanzata con Alessandro Viani dopo la fine del matrimonio con Stef Burns dal quale ha avuto la figlia Jamie.