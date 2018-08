Flirt tra Enzo Iacchetti e Soleil Sorgè? L'ex corteggiatrice rompe il silenzio

Soleil Sorgè al centro dei pettegolezzi estivi. Nelle ultime ore si è vociferato molto a proposito della ex corteggiatrice di 'Uomini e donne', in particolare a proposito di una presunta gravidanza e di un altrettanto presunto flirt con il conduttore di 'Striscia la notizia' Enzo Iacchetti. Ora a fare chiarezza è la diretta interessata, che smentisce ogni rumors con un video pubblicato su Instagram.

Altro che flirt con Iacchetti, Soleil è (ancora) felicemente fidanzata con l'ex tronista Marco Cartasegna. Ed è proprio durante un viaggio in macchina con quest'ultimo (i due sono in vacanza insieme a Porto Cervo, ndr) che decide di girare un video-smentita ai fan: "Stanno girando un po’ di voci, giusto un pochino, e ci tenevo a dare io stessa la notizia - esordisce la Sorgè - Ebbene ragazzi, non sono fidanzata con Enzo Iacchetti". Quindi, a proposito della 'dolce attesa': "Non sono neanche incinta. Questa è assolutamente una fake news, ragazzi, quando leggete un articolo accertatevi che le fonti siano più ufficiali".