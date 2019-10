Rose rosse per Erica Piamonte: Taylor Mega tenta il ritorno di fiamma

Continua la soap opera di Taylor Mega insieme alle sue Giorgia Caldarulo ed Erica Piamonte. Le ultime notizie raccontano che l'influencer 25enne è intenzionata a riavvicinarsi ad Erica dopo aver chiuso la relazione-lampo con Giorgia, durata appena tre settimane. Un ritorno di fiamma che arriva come l'ennesimo colpo di scena in una love story che è stata bollata da più parti come studiata a tavolino per creare attenzione mediatica (accuse sempre smentite dalla diretta interessata).

Taylor Mega e Erica Piamonte pronte al ritorno di fiamma?

Ma andiamo con ordine. Nelle ultime ore Erica, commessa di professione ed ex gieffina, ha scritto tra le Instagram Stories che Taylor ha provato a riavvicinarsi. "Dopo il mio compleanno - si legge - io e Taylor ci siamo sentite spesso perché lei ci tiene a riallacciare i rapporti, mi ha detto che ci tiene davvero. Mi ha dato tutte le sue spiegazioni e giustificazioni. Ovviamente per adesso a me questo non basta ma ci siamo sentite solo per telefono. Quindi molto presto ci vedremo di persona, penso che andrò a Milano".

A fare il primo passo è stata Taylor, che le ha mandato un mazzo di rose rosse con il seguente bigliettino: "Volevo dirti tante cose in quell’ascensore quando ti ho rivista, ma la situazione non lo consentiva. Non so quando né dove, ma so che siamo destinate a tornare insieme, come coppia o come amiche. Il destino ci ha legato e al destino non si sfugge".

Il triagolo Mega-Piamonte-Caldarulo

Le due, dunque, sono pronte per un confronto chiarificatore. Per chi si fosse perso le puntate precedenti, ecco un breve riassunto: Taylor ed Erica si sono conosciute in primavera durante l'esperienza condivisa al 'Grande Fratello' condotto da Barbara d'Urso; la simpatia tra le due è apparsa da subito evidente, tanto che le due ragazze, dichiaratamente bisessuali, si sono lasciate andare a coccole e confidenze; poi, in estate, l'amicizia è diventato un vero e proprio flirt, fino a quando Taylor non ha ufficializzato il legame con la 'new entry', l'ex tronista Giorgia, lasciando completamente spiazzata (ed infuriata) Erica.