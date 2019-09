Eros e Aurora Ramazzotti complici nel selfie di coppia, i fan: “Questo è vero amore”

Vederli insieme, con le espressioni buffe e il sorriso che lascia trasparire tutta la loro complicità, è una gioia: Eros Ramazzotti e la figlia Aurora si sono mostrati così nel selfie di coppia postato su Instagram con l’ironico commento “So’ ragazzi”, e i fan non hanno potuto fare a meno di congratularsi con entrambi per un rapporto che non può che fare bene al cantante in un momento delicato come questo successivo alla recente separazione dalla moglie Marica Pellegrinelli.

Eros Ramazzotti e la figlia Aurora complici nel selfie di coppia

“Questo è il vero amore che non tradirà mai”, scrive qualcuno per commentare lo scatto che sottolinea il bellissimo rapporto tra papà e Eros e la figlia Aurora, nata dal matrimonio con Michelle Hunziker. “Con l'amore dei figli tutto si supera in fretta”, aggiunge qualcun altro che si unisce alla schiera di quanti indirettamente accennano alla relazione finita con la modella Marica Pellegrinelli con cui resta un ottimo rapporto che lo stesso cantante non ha mancato di ribadire e di difendere.

E anche Aurora ha tenuto a sottolineare il legame che, nonostante tutto, resterà sempre forte con la mamma dei suoi due fratelli, Raffaella Maria e Gabrio Tullio: “Dispiace anche a me leggere cattiverie del tutto gratuite. Marica è la madre dei miei fratelli, è una persona che ha fatto parte della mia crescita, le voglio bene e avrà sempre un posto nella mia vita”, ha affermato in una recente intervista la ragazza, oggi particolarmente vicina al suo papà.

Eros Ramazzotti, la fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli

A qualche settimana dall'annuncio ufficiale della fine del matrimonio di Eros e della modella bresciana, una paparazzata a Ibiza ha confermato la nuova relazione di Marica con Charley Vezza. I rumors sul flirt tra i due si rincorrevano da un po’, adesso le prove che si tratta di qualcosa di molto più importante, nonostante le perplessità della madre di lui, Sandra Vezza, storica regina di salotti, che sarebbe rimasta spiazzata dall'ingersso in famiglia della popolarità della donna.