Eros Ramazzotti sorridente nell’abbraccio con un’amica: le foto durante il tour

Il settimanale Chi autore del servizio che mostra Eros Ramazzotti a Lubiana, in Slovenia, parla di una ‘rinascita’ del cantante, fotografato alla fine di un concerto del suo tour ‘Vita ce n’è’ mentre saluta e abbraccia un’amica.

Reduce dalla fine del suo matrimonio con Marica Pellegrinelli ufficializzata lo scorso luglio, l’artista non ha permesso che le delicate dinamiche della sua vita privata sconvolgessero quella professionale, sempre supportata da un successo che in questo periodo trova riscontro negli appuntamenti con i suoi fan.

Allontanate tutte le indiscrezioni che lo indicavano pronto a un nuovo flirt con la neo Miss Italia Carolina Stramare, al momento Eros sta dedicando tutte le sue energie al lavoro, come racconta il settimanale diretto da Alfonso Signorini che lo ha seguito nel post concerto della sua tappa a Lubiana.

Eros Ramazzotti incontra un’amica dopo un concerto: il racconto di ‘Chi’

Prima di ripartire in tour Eros Ramazzotti ha dedicato un po’ di tempo a se stesso in una lussuosa struttura svizzera, luogo ideale per ricaricare corpo e spirito. Seguito dai fotografi di Chi a Lubiana, il cantante dopo essersi esibito in un concerto da ‘tutto esaurito’ è tornato in hotel dove ad attenderlo c’era un’amica con cui è rimasto a parlare fino a tardi. Dalle immagini pubblicate, tra i due non emerge alcun coinvolgimento ulteriore rispetto ad un rapporto affettuoso, ma ciò che rileva è la serenità del cantante sorridente anche durante una passeggiata con un amico per le vie della città.

(Di seguito le foto pubblicate dal settimanale Chi)