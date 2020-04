Eros Ramazzotti torna a smentire ancora una volta i vari flirt che gli vengono attribuiti dopo la sua separazione da Marica Pellegrinelli. Dopo le voci di un suo coinvolgimento sentimentale con la pittrice venezuelana Valentina Bilbao e Miss Italia Carolina Stramare, il nome del cantane romano è stato accostato con insistenza a quello di Roberta Morise, ex di Carlo Conti.

Con un messaggio pubblicato su Instagram, Eros Ramazzotti ha smentito anche questo rumor. Il cantante si è mostrato molto infastidito, oltre che per le inevitabili ricadute che questi gossip possono avere sulla serenità dei suoi figli e della sua famiglia, anche per il fatto che queste voci vengano messe in giro in un momento così particolare come quello che stiamo vivendo.

Eros Ramazzotti smentisce il flirt con Roberta Morise e attacca: “Nessun rispetto per e la mia famiglia”

“Mi ritrovo a parlare ancora una volta di gossip (e chissà ancora quante altre volte succederà ) in un momento storico per l’Umanità. Mi ritrovo ancora a smentire la presunta storia d’amore con l’ennesima pseudo fidanzata (Roberta Morise) con la quale c’è solo una sana amicizia e rispetto artistico”, scrive Ramazzotti.

“Mi ritrovo a leggere della drammaticità di quello che sta succedendo nel mondo e soprattutto nel mio paese, i tanti morti, la situazione precaria di milioni di famiglie, la solitudine della quarantena che chissà quando finirà, del futuro incerto dei nostri figli e di noi stessi. E poi, il contrasto becero di notizie false che anche i miei figli leggeranno e delle quali vorranno delle risposte”, prosegue il cantante. “Ecco, questo io lo trovo veramente schifoso e disumano, nessun rispetto per tutte le vittime e le loro famiglie, per quelli che sono ancora in pericolo, per i medici, gli infermieri e la sanità tutta. Nessun rispetto per la mia persona i miei figli, la mia famiglia, insomma, menefreghismo totale in un momento veramente delicato per l’umanità. Se è vero che con il coronavirus cambieranno tante cose (e così dovrà essere) spero che anche questo cambi, l’informazione e il modo di trattare le notizie prima di pubblicarle”. Ramazzotti conclude poi il suo post con un messaggio di incoraggiamento in questo momento difficile: “Ci rialzeremo ancora più forti e mi auguro migliori”.

Il giornalista di “Oggi” Roberto Dandolo, che aveva parlato anche lui del presunto flirt tra Ramazzotti e Morise, è intervenuto poco fa con un post su Instagram. “Ho sentito Eros Ramazzotti ieri sera. Come sempre un signore, gentile e simpatico. Mi ha rassicurato che non si riferiva al mio articolo su OGGI nel suo post molto duro contro le ultime news che lo riguarderebbero. Il suo voleva essere semplicemente un monito rispetto alla deriva che un certo gossip può prendere quando perde di vista verità e rispetto”.