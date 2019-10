Eros e Marica dopo l’addio: il gesto del cantante conferma l’affetto verso la ex moglie

L’indiscrezione pubblicata dal settimanale Chi conferma ciò che da subito è stato chiaro: i rapporti tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli sono rimasti sereni nonostante la fine del loro matrimonio e la nuova relazione della modella con l’imprenditore Charley Vezza nata qualche tempo dopo l’annuncio della separazione. Secondo quanto riportato dalle Chicche di Gossip del giornale, Marica sarebbe guardata a vista da un bodyguard, lo stesso che il cantante aveva messo a sua disposizione quando stavano insieme, gesto che dimostrerebbe la loro vicinanza anche ora che non sono più marito e moglie.

“Marica Pellegrinelli in giro con il bodyguard di Eros Ramazzotti”

“Nell’ultimo periodo Marica Pellegrinelli è riapparsa in giro con il bodyguard che le aveva messo a disposizione il suo ex marito”, si legge su Chi, “Una mossa che le persone vicine alla coppia giustificano come un segnale di riavvicinamento tra i due. Un segnale pieno di affetto”. E, in effetti, questa altro non sarebbe che l’ennesima dimostrazione di generosità reciproca che connota la ormai ex coppia: la determinata difesa di lui contro gli attacchi alla madre dei suoi figli, la presenza di lei al concerto del cantante e quella di entrambi al primo giorno di scuola della figlia sono tutte circostanze che riprovano la serenità di due ex, capaci di lasciarsi senza rancori e con la maturità necessaria per il loro benessere e, soprattutto, per quello dei piccoli Raffaela Maria e Gabrio Tullio.