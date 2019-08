Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli festeggiano la figlia Raffaela

Il 2 agosto del 2011 Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli diventavano genitori di Raffaela Maria, primogenita della coppia che si sarebbe poi sposata tre anni dopo. Il compleanno della bambina è stato festeggiato dalla famiglia con dolcissimi scatti social e celebrato con parole d’affetto che sia il cantante che la modella, da poco separati dopo 10 anni insieme, hanno rivolto alla loro bambina.

“Auguri cucciola Raffa, tanto amore”, ha scritto papà Eros, a corredo di una tenera foto che mostra i loro piedi circondati da un cuore rosso; “Infinite noi”, il pensiero della mamma che mostra le loro mani giunte a confronto. Ad arrivare, poi, anche le parole della sorella maggiore Aurora Ramazzotti, figlia del cantante e di Michelle Hunziker che ha ricordato gli otto anni della piccola con un delicatissimo pensiero condiviso anche da Marica Pellegrinelli nelle sue storie: “Otto anni fa è arrivata Raffaela e ha cambiato tutto”.

La separazione di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli hanno ufficializzato la fine del loro matrimonio meno di un mese fa. Da allora il cantante e la modella hanno gestito la delicata situazione famigliare evitando ogni esternazione che non fosse assolutamente necessaria, proprio per tutelare i figli Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Stesso atteggiamento anche da parte di Aurora Ramazzotti che in un’intervista ha trattato con estremo tatto la vicenda personale del padre e della moglie. Indiscrezioni varie si sono rincorse in questi giorni sulla presunta nuova relazione che Marica Pellegrinelli avrebbe intrapreso con l’imprenditore Charley Vezza, ma i diretti interessati non hanno mai commentato la notizia.

