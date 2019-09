Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli insieme dopo l’addio: le foto di ‘famiglia’

Più che finito, l’amore tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli durato oltre dieci anni sembra essersi trasformato in altro. Considerando il comportamento che entrambi hanno tenuto dopo l’annuncio della fine del loro matrimonio e le ultime foto pubblicate, il cantante romano e la modella bergamasca dimostrano davvero di essere due ex in grado di preservare il significato di famiglia al di là dei legami formali per il bene dei loro figli.

Nelle ultime immagini diffuse dal settimanale Chi, si vedono i due insieme sorridenti per il primo giorno di scuola della figlia Raffaela Maria (8 annni), e sui loro volti non traspare la minima tensione. Con loro c’è anche il secondogenito della coppia, Gabrio Tullio (4 anni) in braccio alla mamma. Insomma, nonostante la separazione e la nuova storia della Pellegrinelli con Charley Vezza, Eros e Marica continuano a dare un ottimo esempio di come si possa chiudere un amore restando in buoni rapporti per il bene dei figli.

(Sotto un'alttra foto di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli pubblicata dal settimanale Chi)

Il rapporto di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli dopo la separazione

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli hanno dimostrato da subito di voler tutelare la loro privacy, la loro famiglia e, soprattutto, l’affetto che li lega anche dopo la fine del loro matrimonio. Il cantante, infatti, si è affrettato subito a difendere dagli attacchi social la ex moglie che, dal canto suo, ha presenziato anche al concerto di Taormina di Eros. Oggi la modella bresciata è legata all’imprenditore Charlie Vezza, relazione che non sembra in alcun modo scalfire il rapporto con il padre dei suoi figli che, come tale, è e resta una delle persone più importanti della sua vita.