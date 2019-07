Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, matrimonio al capolinea: lei avrebbe fatto le valigie

Voce di Dago, voce di Dio. Difficilmente il noto sito di gossip sbaglia, soprattutto quando si tratta di coppie che scoppiano e l'ultima ad essere esplosa sarebbe quella formata da Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. Secondo Dagospia, infatti, due si sarebbero detti addio dopo dieci anni d'amore e la modella pare sia già andata a vivere da un'altra parte.

Sposati dal 2014, hanno due figli: Raffaella Maria di 8 anni e Gabrio Tullio di 5. Nessuna conferma ufficiale per il momento, ma neanche una smentita da parte dei diretti interessati che sui social non si vedono insieme da un po'.

"Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli in crisi", le voci si rincorrono da settimane

Era stato il settimanale Spy a lanciare l'indiscrezione di una forte crisi tra il cantante e la modella, anche questa mai smentita ufficialmente. E' vero che nessuno dei due ama i pettegolezzi, ma un commento per mettere a tacere le voci poteva essere fondamentale per calmare le acque del gossip. E mentre i più curiosi si dividono tra romantici e disfattisti, per scoprire la verità si dovrà aspettare ancora un po'.