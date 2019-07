Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli: ecco perché si sono lasciati

La notizia della fine del matrimonio di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli è arrivata all’improvviso a squarciare il cielo sereno che d’estate contempla flirt, ritorni di fiamma, gli amori estivi dei personaggi dello spettacolo. Dopo dieci anni insieme e due figli, il cantante e la modella hanno deciso di separarsi e l’annuncio definitivo che ha ufficializzato i rumors ha sottolineato l’affetto immutato che li legherà per sempre.

Ma perché Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono lasciati? Nel comunicato ufficiale affidato all’Ansa la coppia non ha accennato ai motivi della rottura, su cui adesso ha indagato il settimanale Chi indicando una serie di incomprensioni come le cause del definitivo allontanamento.

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, perché si sono lasciati

Stando al settimanale Chi, la crisi tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli è scoppiata prima della scorsa primavera per alcune incomprensioni che a lungo andare hanno logorato il rapporto. Il cantante ha comprato una casa in Franciacorta, a Torbiato di Adro, mentre la modella è rimasta a Milano, scegliendo di vivere in un’altra casa perché – scrive il settimanale – la casa dove viveva non le piace più. Da allora i due non sarebbero più riusciti a risanare il loro legame, come dimostrato anche dalle loro fedi nuziali sparite dalle dite di entrambi.

Eros e Marica, la nuova vita dopo la separazione

Al retroscena così descritto il settimanale Chi ha anche aggiunto che la ex coppia ha presenziato insieme al concerto degli amici Biagio Antonacci e Laura Pausini il 6 luglio scorso, giorno precedente alla comunicazione ufficiale della separazione, ma tra i due non c’è stato alcun gesto di affetto. Marica Pellegrinelli avrebbe scelto di non partire per le vacanze così da permettere ai figli Raffaella Maria e Gabrio Tullio, di 8 e 4 anni, di trascorrere del tempo con il padre. In seguito la modella dovrebbe partire per una vacanza in una location low profile per sfuggire ai paparazzi, mentre Eros dovrebbe rimanere con in figli in Franciacorta o in Grecia.