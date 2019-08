Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli di nuovo insieme per i figli

A un mese dalla notizia della loro separazione, Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli regalano un gradito colpo di scena ai fan dispiaciuti dalla fine di un matrimonio lungo 10 anni: nelle foto pubblicate dal settimanale Chi la coppia è ripresa al mare durante un soggiorno in Sicilia e, viste le espressioni del cantante e della modella, tutto potrebbe dirsi fuorché si tratti di due ex imbronciati per la recente rottura.

Come racconta il servizio del giornale diretto da Alfonso Signorini, in questi giorni i due hanno trascorso qualche giorno di relax in Sicilia. Marica ha raggiunto Eros a Taormina nei giorni vicini al compleanno della figlia Raffaela Maria e lì hanno trascorso del tempo insieme. Per i figli sì, (con loro c’è anche Gabrio Tullio di 4 anni), ma non solo, perché il dettaglio determinante delle fedi nuziali ricomparse ai rispettivi anulari lascia presagire che sia davvero in corso un repentino passo indietro rispetto all’addio in un primo momento tanto risoluto.

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli di nuovo insieme a un mese dalla separazione

Che Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli stiano tentando di ricucire il rapporto a un mese dall’addio? Certamente i segnali positivi non mancano, alla luce delle foto pubblicate da Chi e anche delle storie Instagram pubblicate dalla modella qualche giorno fa durante il concerto del marito al teatro di Taormina. “Certi amori regalano un’emozione per sempre”, canta lui in uno dei suoi brani più noti… E, a quanto pare, il sentimento che lega lo Eros alla sua Marica è uno di quelli.