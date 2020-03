Eros Ramazzotti, è Roberta Morise la sua nuova fiamma?

La drammatica emergenza legata al coronavirus spinge sempre più persone, fosse solo per distrarsi un momento dalle tragiche notizie di questi giorni, a chiedere maggior intrattenimento in Tv e sul web. Non mancano anche quelli che cercano evasione nella cronaca rosa, quella che, da sempre, con romantici amori, o clamorosi tradimenti, appassiona, diverte e fa sognare tanti. Da qualche giorno, dopo un'indiscrezione bomba lanciata dal sempre beninformato Dagospia, il gossip del momento, che rimbalza di bocca in bocca, di bacheca in bacheca sui social, è quello che ha per protagonista Eros Ramazzotti.

Secondo la testata creata da Roberto D'Agostino, il cantautore romano starebbe vivendo, nell'ultimo periodo, una storia segretissima con una nuova fiamma. Gli indizi fanno riferimento a una conduttrice Rai, più giovane di lui e che lo scorso anno ha dichiarato di essere tornata single. Com'era prevedibile è scattata immediatamente la 'caccia' alla donna del mistero. Tra i nomi più accreditati della presunta nuova fiamma di Eros sembrava esserci quello di Bianca Guaccero. Anche Luciana Littizzetto, sabato mattina a Radio DeeJay, ha scherzosamente dichiarato: "Per ora non si sa il nome, ma Signorini, prima o poi se esce dalla casa del Grande Fratello Vip, lo spiattellerà. Intanto si accettano ipotesi, forse la Guaccero". In realtà, la bella attrice e conduttrice pugliese già nel 2018, anno in cui ha debuttato al timone di 'Detto Fatto', aveva confessato di essere tornata single. Quindi non uno, ma due anni fa.

Flirt Ramazzotti, tutti gli indizzi portano a Roberta Morise

In casa Rai, c'è un'altra fascinosa conduttrice in grande ascesa che sembrerebbe meglio corrispondere all'identikit di Dagospia e che proprio lo scorso anno ha raccontato la fine del suo ultimo fidanzamento. Si tratta di Roberta Morise. L'avvenente showgirl di origini calabresi, lo scorso giugno, in occasione della presentazione alla stampa dei nuovi palinsesti Rai aveva raccontato di essere tornata single. Da allora la Morise nelle interviste successivamente rilasciate, curiosamente, però, non ha più voluto parlare della sua vita privata. Nonostante questa cortina di riservatezza dietro cui si è trincerata, ad alcuni non è sfuggito il fatto che la bella Roberta durante l'ultimo concerto romano di Ramazzotti, svoltosi poco prima delle feste natalizie, fosse in prima fila, intenta a cantare i brani di Eros, con un 'sospetto' particolare trasporto e con tanto di storie Instagram a testimoniare quei momenti.

Se si escludono la Guaccero e la Morise, effettivamente, negli ultimi tempi di giovani conduttrici Rai tornate single non v'è ombra. Qualcuno potrebbe pensare a Elisa Isoardi, ma la padrona di casa della 'Prova del cuoco', dopo la fine della sua storia d'amore con Matteo Salvini, stando ai rotocalchi rosa avrebbe ritrovato il sorriso grazie al manager Alessandro Di Paolo. Che il fascino di Roberta Morise abbia di nuovo fatto colpo? La cosa non stupirebbe, visto che la bella conduttrice di RaiDue che affianca Giancarlo Magalli a 'I Fatti Vostri', in passato, ha già fatto perdere la testa a volti noti come Carlo Conti e il tennista Potito Starace.

