Eva Grimaldi e Imma Battaglia, luna di miele nei mari del Nord: le foto

"Nulla ci distruggerà, perché l'amore vince su tutto" , con questo mantra Eva Grimaldi e Imma Battaglia sono salpate per i mari del Nord. Le due, che lo scorso 19 maggio si sono unite civilmente , si sono regalate una romantica crociera tra i fiordi, visitando anche città poetiche come San Pietroburgo e Stoccolma.

Insieme a Roberta Grazia, l'ex showgirl di 'Drive In' ha cercato ospitalità per la notte presso l'abitazione di una donna non molto eloquente: prima le due protagoniste del reality-game sono state invitate a cercare alloggio nelll'hotel più vicino, poi le ha congedate con vari rutti di commiato