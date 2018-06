Eva Grimaldi a nozze con Imma Battaglia: "Finalmente ci sposiamo"

Pochi giorni fa, in occasione della conferenza stampa del Gay Village di Roma, si erano lasciate sfuggire qualche battuta sui possibili fiori d'arancio, ora la conferma: Eva Grimaldi e Imma Battaglia hanno deciso di sposarsi.

"Non ci speravo più - ha rivelato l'attrice al settimanale Chi - invece finalmente ci sposiamo. Quando mi ha fatto la proposta sono rimasta di sasso". E' stata l'attivista Lgbt a chiederglielo dopo 8 anni d'amore: "Ho deciso di chiedere la mano a Eva perché è il punto fermo della mia vita". E il sì è stato inevitabile.

Ancora mistero sulla data, ma di certo sarà a Roma. "Sarà un matrimonio originale ed elegante - ha spiegato Eva Grimaldi - sicuramente non scontato. Ci piacerebbe celebrarlo nella sala Rossa del Campidoglio, dove Imma ha lottato tanto per le unioni civili quando era in Consiglio Comunale". Proprio un bel lieto fine.