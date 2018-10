Eva Grimaldi, rivelazione bollente: "Ho avuto una storia con Sean Penn: baciava benissimo"

Eva Grimaldi, ospite oggi a 'Vieni da Me' su Rai1, ha raccontato a Caterina Balivo del suo incontro e della storia d’amore con l’attore Sean Penn. “Questo amore è durato sei mesi, lui voleva fare sul serio ma io volevo diventare la signora Grimaldi, non la signora Penn".

Galeotto fu l'albergo in cui i due artisti alloggiavano per ragioni professionali. “Eravamo nello stesso albergo a New York, io stavo girando una fiction. Un giorno eravamo nella hall dell’hotel e il mio coach mi ha avvisata che Sean Penn mi stava guardando” ha esordito la Grimaldi. “Vado alla reception per ritirare le mie chiavi e mi dicono di salire a prendere un aperitivo con Mister X, perché Sean Penn non si fa mai chiamare con il suo nome negli alberghi".

Da quel momento, i due si sono lasciati andare a confidenze e chiacchiere, che hanno aperto ad una complicità sempre più profonda: "Abbiamo parlato di suo fratello, del padre, di musica, poi mi ha invitata fuori a cena. Lui era bello come il sole ma anche io ero molto bella. Sean nel baciare è molto romantico, vuole sempre ascoltare Mozart, lo metto nei primi tre posti della mia classifica” ha continuato l’attrice, oggi legata all'attivista LGBT Imma Battaglia (con cui presto dovrebbe convolare a nozze).

"È bello sapere che non ho avuto solo Gabriel Garko, ho avuto anche Sean Penn”, chiosa Eva con un sorriso.