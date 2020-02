Eva Robin's, confessione choc: "Ho avuto una storia con Antonio Zequila"

Eva Robin’s ha avuto una liaison d'amore con Antonio Zequila. A confessarlo con tanto di foto alla mano è stata l'attrice durante la puntata di Live-Non è la d’Urso, andata in onda su Canale 5 domenica 2 febbraio. Eva ha raccontato di aver conosciuto l'attuale concorrente del Grande Fratello Vip negli anni Novanta, in un servizio fotografico per il mensile King. All'epoca il giornale era diretto da Vittorio Corona, padre di Fabrizio.

Cosa c'è stato tra Eva Robin's e Antonio Zequila?

Senza tergiversare la D'Urso è andata al sodo: "Cosa c'è stato fra di voi? - e conoscendo la risposta ha aggiunto - Non c’è nulla di male ad avere una relazione con una trans, bellissima come lei per giunta”. Ed ecco la risposta di Eva Robin's: “Lui è un principe, era molto galante. Mi ha corteggiato fin quando una sera si è arrabbiato e lì ho pensato 'ma allora gli interesso?'. Il giorno dopo ci siamo visti e siamo finiti in via del Babbuino dove avevo un appartamentino... sotto il tavolo. A un certo punto - spiega - pur di non mostrargli “pippo” sono scappata sotto un tavolo. Lui lo sapeva, ma avevo un po’ di pudore”, ha confessato Eva.

Il confronto questa sera durante la puntata de Il Grande Fratello Vip

La conduttrice di Live-Non è la d’Urso ha poi chiesto: “Per quale motivo Antonio Zequila nell'elenco di tutte le donne che dice di aver conquistato non nomina te?”. Pronta la replica di Eva Robin’s: “Avrà avuto un'amnesia. Ma adesso glielo ricordiamo così gli verrà in mente”. Eva Robin’s infatti entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip durante la puntata di lunedì 3 febbraio. Verranno fuori rivelazioni scottanti? Quale sarà la reazione di Antonio Zequila, noto come Er Mutanda?