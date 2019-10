Eva Robin’s sposa una donna: “Ci vogliamo bene da 25 anni”

Profuma di fiori d’arancio la vita di Eva Robin’s che, ospite di Caterina Balivo nel programma ‘Vieni da me’, ha annunciato l’intenzione di sposare la persona che è al suo fianco da 25 anni, ma di cui ha preferito tacere l’identità. L’unico dettaglio espresso è che si tratta di una donna: “Ho sempre avuto una predisposizione verso la natura femminile, ma non a livello carnale. Con questa donna ci vogliamo bene da 25 anni, chissà…” ha affermato l’attrice e cantante, nata Roberto Coatti, che nonostante le insistenze della conduttrice, non ha rivelato il nome della compagna: “A Bologna è abbastanza conosciuta”, le sue parole, “Vorrei proteggerla. Vedremo quando saremo pronte”.

Robin’s racconta la sua infanzia: da Roberto a Eva

Il rapporto con i genitori, la sua sessualità e una lunga carriera nel mondo dello spettacolo sono stati gli argomenti trattati nel corso dell’intervista nel programma di Rai1, durante la quale ha ricordato un brutta esperienza avuta in un collegio quando aveva sei anni. “Ricordo che raccontai a mamma che mi legavano a letto. Ho dei ricordi sfocati”, ha confidato Eva Robin's che ha descritto la madre come una figura determinante della sua vita: “Mi chiamavo Roberto, Robertino. Per la mia mamma ero il bambino più bello del mondo. Mia madre è l’uomo che non sono stata io: è stata tosta, l’ho vista solo due volte in gonna, dava del filo da torcere. È stata la prima pecora nera della famiglia”.

Rispetto alla percezione della sua sessualità, Eva ha spiegato di essersi sentita stretta nei panni di un maschio sin dall’infanzia e di non essersi sottoposta alla chirurgia estetica, ma di aver utilizzato soltanto ormoni che, assunti in età precoce all’insaputa dei genitori, le hanno consentito di avere un aspetto femminile: “Mia mamma non sapeva nulla, ma se n'è fatta una ragione. Mio padre invece mi ha sempre chiamato Roberto”, ha affermato.