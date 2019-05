Pamela Prati, l'ex tuona: "Noi insieme 8 anni? Non è vero". Poi l'affondo sul misterioso tatuaggio

Non si arrestano i pettegolezzi attorno a Pamela Prati. Dopo l'annullamento del matrimonio con il finto marito Mark Caltagirone, che ha scoperchiato la messinscena di cui la showgirl è stata protagonista (con ruolo attivo o passivo? Chissà, ancora non è dato sapere), oggi parla Luigi Oliva, ex compagno della Prati.

Luigi Oliva contro Pamela Prati

In un’intervista al settimanale 'Oggi', in edicola da domani, Oliva, 46 anni, smentisce quanto detto dall'ex primadonna del Bagaglino in tv a 'Verissimo': "Noi insieme sette anni? Macché, siamo stati insieme otto mesi. Di sicuro mentre diceva di flirtare con Caltagirone continuava a dichiararsi innamorata di me".

E sul tatuaggio che la soubrette dice in avere fatto in onore della madre afferma: "In realtà lo abbiamo fatto insieme. Disegnato da Pamela stessa: rosso per lei, nero per me. Lo abbiamo fatto a fine 2017". Alla domanda se ha aiutato la Prati economicamente risponde di non aver più contezza dell’entità della somma ("Chiedetelo a lei… Sono curioso di vedere cosa risponde"), e informa che il suo legale che ha redatto un piano di rientro.

In basso, una foto di Luigi Oliva

