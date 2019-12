Fabio Fognini e Flavia Pennetta genitori per la seconda volta: è nata Farah

Fabio Fognini e Flavia Pennetta appendono un fiocco rosa accanto a quello tradizionalmente rosso proprio delle feste natalizie: oggi, 23 dicembre 2019, alle ore 10.11 la celebre coppia di tennisti ha accolto la secondogenita Farah, nata a due anni di distanza dal primo figlio Federico.

L’annuncio è arrivato dalle Instagram Stories di Fognini che ha annunciato il nome della piccola, fino a quel momento mantenuto sotto il massimo riserbo: i due, infatti, avevano solo specificato che la bambina avrebbe ricevuto un nome con la iniziale "F", come per il resto della famiglia, e così è stato. “Mamma e Mimmi stanno super bene. Non esiste felicità più grande” ha scritto il tennista, ripreso poco prima della nascita da nonno Fulvio in sala parto con tanto di cuffietta.

Flavia Pennetta e Fabio Fognini, nata la seconda figlia: il significato del nome Farah

Dopo il primogenito Federico, Flavia Pennetta e Fabio Fognini hanno scelto l’inconsueto nome di Farah per la piccola appena nata che così ha, proprio come i genitori e il fratello, un nome con le stesse iniziali dei componenti della famiglia. Almeno due sono le origini che potrebbe avere il nome: una fa riferimento alla parola inglese ‘fair' che vuol dire ‘bella, piacevole', un’altra al persiano che rimanda al significato di ‘gioia, carisma’ e ricorda la moglie dello scià di Persia Farah Diba. Del nome esiste anche la versione italiana Fara che si festeggia il 3 aprile in ricordo di Santa Fara, patrona di Cinisi.