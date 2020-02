Fabio Fulco fa sul serio con Veronica, 24 anni meno di lui: "Le critiche non mi interessano"

Fabio Fulco volta definitivamente pagina dopo la rottura con Cristina Chiabotto - per cui ha sofferto molto - e torna a credere nell'amore grazie a Veronica Papa, imprenditrice di Pescara che ha fatto breccia nel suo cuore. I due, appena tornati da una romantica vacanza alle Mauritius, sono inseparabili da mesi e con lei l'attore sogna in grande.

Il feeling è alle stelle, come ha spiegato Fulco in un'intervista a Chi, nonostante i 24 anni di differenza: "All'inizio l'ho vissuto come un handicap. Ma con lei sto bene, riesco a parlare di tutto e sono felice, il resto non conta. Ho bisogno di un'anima, di alchimia. E le critiche non m'interessano".

Insomma, Veronica sembra proprio la donna giusta: "Ero ferito, pensavo che il mio progetto di vita fosse svanito. Ora però al mio fianco c'è una persona che mi sta aiutando a riparare qualcosa che altri hanno distrutto. Veronica è arrivata al momento giusto. E con lei ho avuto la riprova che la differenza d'età è solo un cliché".

Il suo desiderio più grande resta quello di una famiglia e stavolta potrebbe realizzarsi: "Voglio sposarmi e avere dei figli - ha spiegato - Quando sei a un passo fal traguardo per cui hai lottato, ma la vita ti toglie tutto, è umano non crederci più. Ora invece sono tornato a battermi per i miei sogni".