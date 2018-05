Fabio Fulco, nuovo amore dopo Cristina Chiabotto: "Sono rinato". Chi è la fortunata

Fabio Fulco torna a sorridere. Dopo la fine della storia d'amore con Cristina Chiabotto, l'attore partenopeo è radioso accanto alla nuova compagna: "Lo ammetto, sono rinato. Sto finalmente vivendo una storia vera", confida al settimanale Oggi. La fortunata è una bellissima ragazza romana, imprenditrice nel campo della ristorazione.

Una svolta per l'artista partenopeo, che era uscito a pezzi dalla relazione con la Chiabotto, conduttrice torinese a cui è stato legato fino a settembre per 12 anni. "Credo che nella vita di ciascuno esista un innegabile punto di svolta - scrive oggi Fabio sui social - una serie di circostanze che all'improvviso cambia tutto!". E chissà che, accanto a lei, non realizzerà il sogno di meter su famiglia, un desiderio che da tempo tiene nel cassetto.

Cristina Chiabotto, Marco Rosico è il nuovo amore?

Intanto, pare che anche Cristina si stia consolando su altri lidi. Dopo un breve periodo da single, infatti, la ex "Miss Italia" è stata paparazzata insieme al manager torinese Marco Roscio: i due hanno cenato insieme a Portofino e, dagli scatti diffusi, si percepisce un’intesa molto tenera, fatta anche di sguardi e gesti affettuosi.

Cala, dunque, ufficialmente il sipario su una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Gli ex fidanzatini hanno voltato definitivamente pagina.