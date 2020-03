Fabio Fulco, le 'presentazioni social' della nuova compagna: "Poi arrivi tu"

E' tornato l'amore nella vita di Fabio Fulco. Dopo la rottura con Cristina Chiabotto, l'attore ha attraversato un periodo molto difficile, ma ora ha finalmente voltato pagina grazie a Veronica Papa, la sua nuova compagna.

Inseparabili da mesi, i due sono innamoratissimi. Poche settimane fa una romantica vacanza alle Mauritius, ma nessuna foto insieme, adesso invece ecco le prime foto di coppia sul profilo Instagram di lui. La prima, qualche giorno fa, con Veronica ripresa di spalle, tra le sue braccia, poi altri scatti in cui mostrano in cui si scambiano baci e si godono il sole di una primavera che sta per arrivare, per loro certamente ancora più bella.

"Quanti sentieri - scrive Fulco - quante storie, quante cadute, quante domande. Spesso le risposte sono incomprensibili e tutto sembra far parte di qualcosa che sfocia nel nulla. Poi un giorno, quando ormai non ti aspetti più nulla, arrivi tu... E allora capisci. Dovevi solo fare delle cose per aspettare che il momento fosse giusto, che noi fossimo pronti e maturi per affiancarci e camminare mano nella mano per sempre... E allora tutto ha un senso. #echesté #foreverandever #ilsensodellavita". Stavolta per Fabio Fulco sembra davvero quella giusta...