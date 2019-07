Fabio Testi innamorato: baci e tenerezze con la fidanzata (che ha 47 anni meno di lui)

In amore la differenza di età è un dettaglio superabile quando i sentimenti trovano reciproca affinità in una relazione che nasce e prosegue a gonfie vele. La più recente dimostrazione arriva da Fabio Testi, 78 anni il prossimo 2 agosto, fotografato con la giovane fidanzata Lisa Agnelli (che di anni ne ha 30 meno di lui) nella romantica scenografia del Lago di Garda: le immagini pubblicate da Diva e Donna confermano una grande complicità nella coppia, ripresa mentre si scambia baci appassionati e teneri sguardi durante una passeggiata.

Fabio Testi innamorato: chi è la fidanzata Lisa Agnelli

Grazie a Lisa Agnelli, dunque, il cuore di Fabio Testi è tornato a battere dopo la fine del matrimonio con Antonella Liguori, con cui si era sposato nel 2015. Lei ha 30 anni, vive nella provincia di Verona e di professione fa la violinista (ha anche partecipato alla tournée estiva di Renato Zero due anni fa). Fabio Testi e Lisa Agnelli fanno coppia fissa anche nel lavoro, con un progetto basato su musica e parole portato avanti insieme.

“Noi, uomini stagionati, possiamo accettare mancanze che i loro coetanei non sopporterebbero… Le differenze diventano ricchezza”, aveva spiegato qualche tempo fa in un’intervista l’attore a proposito della differenza di età tra partner. E il suo pensiero, visti gli scatti pubblicati, pare proprio adattarsi perfettamente a questo momento che lo trova sentimentalmente coinvolto come il più dolce dei fidanzati.