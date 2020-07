Fabio Volo torna single, è finito il matrimonio con Johanna

Matrimonio al capolinea per Fabio Volo e Johanna Hauksdottir. I due, sposati dal 2011, avrebbero deciso di separarsi di comune accordo, come fa sapere il settimanale Chi, dopo una lunga crisi che diventava ogni giorno sempre più irreparabile. I primi problemi sarebbero nati lo scorso dicembre, per poi acuirsi e portarli negli ultimi mesi alla decisione di divorziare. Una scelta difficile, soprattutto perché genitori di due figli - Sebastian e Gabriel, di 7 e 5 anni - e ancora molto uniti, ma non quanto necessario per proseguire insieme come coppia. Johanna, sempre secondo le prime indiscrezioni che emergono, si sarebbe già trasferita insieme ai bambini alle Baleari, dove lavora come insegnante di yoga. Lo speaker-scrittore, dunque, dovrà fare il papà a distanza.

Fabio Volo incontrò Johanna nel 2011 a New York, dove si trovava per girare il film 'Il giorno in più'. Fu un colpo di fulmine per entrambi. Lei, islandese, non sapeva chi fosse e tornò in Italia con lui: subito la convivenza e poco dopo il matrimonio, poi l'arrivo del primo figlio, nel 2013, e due anni dopo il secondo. E' per lei che Fabio Volo, come ha più volte raccontato, ha detto addio alla sua vecchia vita da playboy.

Un amore durato quasi dieci anni, finito per tutti e due, anche se nessuno lo ha ancora ufficializzato. Sui social, però, già da tempo i due non si vedono più insieme.