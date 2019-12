Un nuovo amore per Fabiola Sciabbarrasi, ex moglie di Pino Daniele

Fabiola Sciabbarrasi ritrova il sorriso. Dopo l'amore con Pino Daniele - il cantautore a cui è stata legata per vent'anni fino all'anno precedente la sua scomparsa - la bellissima 47enne è stata paparazzata dal settimanale Chi in compagnia di Luca Di Tolla, 43, ex concorrente del 'Grande Fratello 12'.

Sguardi complici, sorrisi e tenere carezze la fanno da padrone in una serata che i due si sono concessi a Napoli. Stando ad uno scatto - seppur molto sfocato, perché immortalato a distanza - sembrerebbe che Luca e Fabiola si siano anche scambiati un bacio. Inequivocabile invece le tenerezze che i due si scambiano, segno che la complicità è alle stelle.

Nessuna conferma né smentita da parte di Fabiola, che solitamente è molto attiva sui social. Il motivo? Probabilmente intende mantenere il massimo riserbo dal momento che la love story sarebbe agli inizi.