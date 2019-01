Fabrizio Corona sgancia la bomba: "Ecco i nomi delle mie amanti famose"

Fabrizio Corona torna di nuovo al centro dell'attenzione mediatica. E, ancora una volta, per rilasciare dichiarazioni a proposito della sua vita sotto le lenzuola. Dopo aver ammesso di fare uso di viagra, l'ex re dei paparazzi rivela i nomi di quelle che sarebbero state nel tempo le sue "amanti famose". La notizia arriva dalle pagine della autobiografia "Non mi avete fatto niente", in libreria dal 22 gennaio.

Fabrizio Corona: "Ecco le mie amanti famose"

Stando a quanto riporta Bitchyf.it e a quanto affermato dallo stesso Corona nel libro, l'ex agente fotografico avrebbe avuto flirt con diverse donne di spettacolo, più o meno famose. Tra queste, Mariana Rodriguez, ex concorrente del GF Vip, l'influencer Ginevra Rossini. Poi conferma le liaison che gli sono state attribuite nei mesi successivi alla rottura con Silvia Provvedi (cantante a cui è stato legato per tre anni fino alla scorsa estate), e quindi quelle con la influencer, Zoe Cristofoli, la pornostar Malena (musa di Rocco Siffredi), l'ex concorrente del Grande Fratello Patrizia Bonetti ed anche Taylor Mega, oggi naufraga all'Isola dei Famosi.

Ma sarà tutto vero? Oppure Corona ha solamente trovato l'ennesimo pretesto per far parlare di sé? Le dirette interessante, al momento, non hanno commentato i pettegolezzi. Di certo c'è che Fabrizio, a quanto pare vero e proprio tombeur des femmes, anche oggi non è solo: "Ho cominciato a frequentare un'altra donna", ha confessato a 'Verissimo'...