Fabrizio Corona incantato da Belen: il messaggio durante 'Tu si que vales'

Tra i telespettatori che ieri hanno seguito l'ultima puntata di 'Tu sì que vales' ce n'era uno d'eccezione: Fabrizio Corona, che ha vouto mandare i suoi complimenti via social alla ex compagna Belen Rodriguez, al timone della trasmissione di Canale 5 insieme a Martin Castrogiovanni.

Corona ha seguito la diretta con il figlio Carlos Maria, avuto dalla Nina Moric, e con l'amico e giornalista Gabriele Parpiglia. E ha elogiato le doti della ex fidanzata attraverso alcuni video pubblicati tra le Instagram Stories. "Ma vogliamo dire quanto è diventata brava la Gorda?", ha esordito chiamandola con il suo soprannome, "Stiamo guardando Tu sì que vales e una grandissima Belen Rodriguez. Possiamo dire che oltre che brava e a meritare di più è anche belle e di talento". Parole che probabilmente "consoleranno" la stessa Belen, che ieri sera, proprio sul finale della puntata, è scivolata in una gaffe in diretta: stava chiudendo la puntata in anticipo. Ma capita anche ai migliori.