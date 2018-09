Fabrizio Corona, prove di convivenza con Zoe Cristofoli

Il 5 settembre le ha fatto pubblicamente gli auguri e, ora, spunta la voce di una presunta convivenza. Parliamo di Fabrizio Corona e della sua nuova fiamma Zoe Cristofoli.

Recentemente la ragazza, ex di Andrea Ceroli, ha parlato del suo rapporto con l'ex paparazzo dei vip: "Ci diciamo tutto, parliamo per ore. Non pensavo che avrei mai fatto una cosa del genere, era una persona che non mi interessava".

La giovane, super tatuata, ha poi raccontato del momento in cui è scattata la scintilla con l'ex di Silvia Provvedi: "Quell’attimo mi è rimasto – ha raccontato - a me non interessa cosa fa, la sua popolarità. È da quando ho cominciato a lavorare come modella a 14 anni che c’è chi dice che faccio le cose per convenienza, per diventare qualcuno. Io ho sempre fatto tutto con le mie gambe".

Per Oggi, Fabrizio e Zoe hanno intenzioni serie e già stanno facendo le prove di convivenza: "I due hanno iniziato a convivere e sembra che abbiano progetti seri e continuativi", si legge in un trafiletto del settimanale.

Non è tutto, perché sempre Oggi anticipa che Corona si sta preparando per rilasciare un'intervista ad un importante contenitore pomeridiano.