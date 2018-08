Corona, parla la nuova fidanzata Zoe Cristofoli: “Non sarò io a salvarlo, deve cambiare”

Nonostante le smentite, i baci, gli abbracci e le carezze scambiati tra Fabrizio Corona e Zoe Cristofoli volevano pur dire qualcosa… E in effetti, quel “qualcosa” tra l’ex re dei paparazzi 44enne e la modella veronese di 20 anni più giovane c’è, ed è molto più di un banale flirt estivo, considerando il contenuto delle dichiarazioni che la ragazza ha rilasciato in un’intervista a Giuseppe Guastella per il Corriere della Sera.

“Non pensavo che avrei mai fatto una cosa del genere. Era una persona che non mi interessava”, ha affermato l’influencer che su Instagram vanta con 250mila follower parlando del fidanzato che prima di conoscere considerava solo “bello e dannato, il bad boy”.

Conosciuto a giugno, durante Pitti uomo a Firenze, al’inizio tra i due non c’è stato nulla, poi “c’è stato un momento in cui ci siamo guardati. Quell’attimo mi è rimasto e mi sono chiesta perché mi avesse guardato in quel modo, poi per un mese non ci siamo più visti né sentiti. Fino a luglio”.

La 22enne super tatuata ha chiarito ancora come con Fabrizio Corona tutto sia cominciato all’improvviso in questi ultimi giorni e di aver smentito di stare con lui “perché in quel momento era vero, e poi non volevo essere associata a lui per quello che non sono”.

“Non mi interessa chi è lui. Ho sempre fatto tutto con le mie gambe”

Se qualcuno sospetta che la ragazza possa in qualche modo approfittare della popolarità di Fabrizio Corona, dovrà ricredersi: “A me non interessa chi è lui, cosa fa, la sua popolarità”, ha chiarito Zoe che da quando ha cominciato a lavorare come modella, a 14 anni, ha sempre dovuto affrontare le affermazioni di chi ha insinuato facesse le cose per convenienza, per diventare qualcuno. “Io ho sempre fatto tutto con le mie gambe” - ha detto ancora - “Ho avuto tante occasioni in cui avrei potuto sfruttare persone conosciute e non l’ho mai fatto”.

Un po’ di timore sulla possibilità che la relazione con Corona possa nuocere alla sua attività lavorativa c’è (“Credo di sì, però penso che lui possa farsi conoscere e sfatare la prima impressione che può dare… Il lavoro non deve interferire con la mia vita privata e soprattutto con i sentimenti”), ma la differenza di età con il fidanzato non sembra essere un problema e con lui sente di avere in comune, oltre ai tantissimi tatuaggi, “il modo di vivere la vita”.

Cosa vorrebbe da Corona? “Che cambi, su tante cose”, è stata poi la risposta della ragazza che negando lo spirito da crocerossina, ha concluso: “Non sono qui per salvarlo, si deve salvare da solo. Lo merita. Deve essere lui a prendere le cose belle e a non buttarle via”.