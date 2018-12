Bomba Fabrizio Corona, pubblica sms con Asia: "Ci ha guadagnato 50mila euro"

E adesso parla lui. A venti giorni dalla fine della relazione con Asia Argento, Fabrizio Corona rompe il silenzio e racconta la sua versione dei fatti sulle ragioni che avrebbero portato alla rottura tra lui e l'attrice romana. Lo fa con un'intervista pubblicata sul suo nuovo giornale 'The King - Corona Magazine' in uscita oggi con il primo numero.

Fabrizio afferma che tra lui ed Asia c'è stata una fortissima attrazione. La storia però è durata appena un mese perché lei avrebbe mal tollerato l'ingerenza del gossip nella loro vita privata. «Con Asia c'è stato qualcosa, un'intesa sessuale pazzesca. Forse sarebbe potuta andare avanti ma lei non ha retto e mi ha mollato - racconta - Ci sono rimasto male quando ha parlato di giostra. Su quella giostra lei ci è salita volontariamente. Per parlare della nostra storia ha fatto tre ospitate in tv, ha preso gettoni per oltre 50 mila euro. Lei sulla giostra ci è salita, si è divertita e ci ha pure guadagnato».

Poi pubblica alcuni screenshot degli ultimi messaggi scambiati con la ex. «Mi ha mandato un messaggio con un video di Piero Ciampi (un cantante, ndr). Ascolta al minuto 1.30. Addio». Cosa diceva al minuto 1.30?: «Vaff...». Senza peli sulla lingua, non c'è dubbio.