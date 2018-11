"Asia ti ha tradito", Fabrizio Corona gelato in diretta tv | VIDEO

(Nel video in alto, lo scherzo a Fabrizio Corona a partire dal minuto 10.00)

Chi la fa, l'aspetti. "Hai sfasciato tutte le coppie di Italia, e ora noi dobbiamo sfasciare la tua", ha detto Alfonso Signorini a Fabrizio Corona ieri sera, durante la puntata di "#CR4 - La repubblica delle donne', quando gli ha fatto credere di aver immortalato la sua nuova fiamma Asia Argento tra le braccia di un altro.

Signorini, perfettamente in parte, ha spiegato all'ex re dei paparazzi che due giorni fa sono arrivate delle foto compromettenti sulla sua scrivania: Asia tra le braccia di un aitante modello napoletano. "Conosci le regole del gioco, quindi è giusto che tu sappia", ha detto all'ex agente fotografico, tendendogli la trappola. Complice dello scherzo anche il conduttore Piero Chiambretti e, ovviamente, Asia. La reazione di Corona, vien da sé, è stata sui generis. Nessuna sfuriata, a dispetto di quanto ci si potesse immaginare: l'uomo si è chiuso in un silenzio tombale durato qualche minuto, completamente spiazzato ma evidentemente rabbioso di essere stato preso in giro. Poi il chiarimento della gag da parte di Chiambretti e le risate in studio.