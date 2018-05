Fabrizio Corona ritrova la libertà (e Silvia), il bacio scacciacrisi a Roma: "Speriamo sia un nuovo inizio" | INTERVISTA

Arrivano e se ne vanno insieme. In mezzo, risate, sguardi complici, balli a due e musica. E soprattutto un bacio, quello che sancisce un nuovo riavvicinamento dopo la rottura di qualche settimana fa. Fabrizio Corona, 44 anni, e Silvia Provvedi, 24, ricominciano da una festa in terrazza a Ponte Milvio, a Roma, dove in occasione di un evento al "Niki Nika" store si mostrano nuovamente l'uno al fianco dell'altra, sereni. Alle spalle la separazione e di fronte un equilibrio da cercare e trovare in coppia. Perché una storia vissuta per due anni a distanza forzata (lui è uscito a febbraio dal carcere), ha bisogno di tempo, cadute e tentativi, per assestarsi alla ritrovata quotidianità.

Le risate di ieri sera sono un ottimo punto di partenza. Lei, cantante e dj, mette brani alla console e intrattiene i presenti, lui, ex re dei paparazzi e guest star della serata, la guarda da lontano e fa il tifo. Silvia è bellissima stretta nel suo abito dorato, si scatena e fa scatenare gli invitati (tra i tanti, molti volti noti: Pamela Camassa, Sabrina Ghio, Irene Capuano, Manila Nazzaro). Fabrizio, occhiali scuri e sigaretta, la osserva da lontano, poi la abbraccia, se la coccola e, siccome è pur sempre Corona, la stuzzica con battutine e provocazioni. Poi saluta alcuni amici e dà quegli abbracci forti di chi non si vede da tempo: è la prima volta che torna nella Capitale dopo la reclusione (nel 2016 è stato arrestato per gli ormai famosi 2,7 milioni di euro trovati a casa di una sua storica collaboratrice e in una cassetta di sicurezza di una banca austriaca), e spicca l'abbraccio a Maurizio Sorge, tra i paparazzi più famosi del mondo dello spettacolo. Leit motiv sono gli sguardi allo smartphone, che non perde mai di vista. E' il nuovo debutto alla mondanità di Corona, che ricomincia da Roma e da Silvia.

Nel video in basso, Fabrizio Corona e Silvia Provvedi insieme da "Niki Nika"

Fabrizio Corona: "Io e Silvia proviamo a ricominciare"

"Non venivo qui da due anni", spiega a Today Fabrizio, che sta scontando in affidamento terapeutico una condanna a 10 anni, e che si è lanciato in una nuova sfida professionale con "Adalet", brand di abbigliamento: "E' un termine (che ha tatuato sul collo, ndr) che significa giustizia e indica il movimento turco di protesta contro il governo di Erdogan, che ha vietato la libertà di parola punendo con l'ergastolo i giornalisti. E' un po' quello che è successo a me", afferma. "Voglio far mio il concetto di diritto, perché non c'è pace senza giustizia. I bigotti sono retorici e basta". "Ricomincio da me, come sempre", aggiunge, certo che "la massa, il popolo" è "tutto dalla sua parte". E dalla sua parte c'è soprattutto Silvia: "Con lei proviamo a ricominciare", dice con fare sfuggente.

Silvia e il lavoro, il lavoro e Silvia. Due anime della sua vita che Corona, dieci giorni fa, aveva detto di non riuscire a far convivere: "Tra noi è finita - aveva dichiarato con decisione - Quando sono uscito dal carcere, lei è corsa ad abbracciarmi, ma io ho guardato fotografi e cameraman e lei è diventata trasparente (...) Ho ripreso a far l’amore con il mio lavoro. E lei era lì che mi guardava, che mi aspettava, che forse capiva. Dentro di me non ho mai smesso di amarla. Mai. Ma il lavoro mi ha allontanato da lei, che invece aveva bisogno di noi. Pensavo potesse comprendere, non lo ha fatto".

Silvia Provvedi: "E' un momento particolare, ma è difficile stare lontani, a prescindere da tutto"

E invece pare proprio che, ancora una volta, col tempo Silvia abbia saputo comprendere. Sotto una pioggia di flash e incalzati dall'entusiasmo di tutti, infatti, i due si baciano. Lei, che in due anni non lo ha mai lasciato solo ("Era come se fosse in galera con me, ha rinunciato alla sua vita per vivere la mia"), oggi è emozionata e fiduciosa come lo si è a 24 anni e consapevole come una ragazza che, cresciuta in fretta, di fatto è già donna. Ai nostri microfoni, traduce quel "ci proviamo" di lui in parole più nette. Lo fa con quel talento che le donne hanno più degli uomini e, soprattutto, più di una persona sfuggente e di un personaggio necessariamente tenebroso come è Corona. "Io e Fabrizio - confida a Today - stiamo vivendo un momento molto particolare, tra alti e bassi. La nostra storia è stata segnata da grandi soddisfazioni ma anche da momenti di grande sofferenza. A prescindere da tutto, è difficile allontanarci e non esserci reciprocamente l'uno per l'altra". E' felice? "Sono contenta per me, per lui e - dice sorridendo - per mia sorella (la gemella Giulia, innamorata del calciatore Pierluigi Gollini, ndr)".

"Speriamo sia un nuovo inizio"

Dopo un paio di ore la serata è finita. Un suv porta via i due. Insieme riassaporano la ritrovata libertà, che è tale per entrambi. "Stiamo rivivendo quello che abbiamo vissuto in passato e che per qualche anno è stato per forza di cose interrotto", aggiunge la cantante prima di andarsene. E' un nuovo inizio? "Speriamo lo sia".