Fabrizio Corona e Silvia Provvedi pizzicati di nuovo insieme dopo la crisi

E' durata il tempo di far uscire la notizia sui giornali, la crisi tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi. L'ex re dei paparazzi e la cantante del duo "Le Donatella", infatti, sono stati pizzicati di nuovo insieme durante un pranzo milanese. A dividerli, alcuni giorni fa, era stato la gelosia di lei per un incontro avuto da lui con la ex compagna Belen Rodriguez. Lo ha raccontato una "gola profonda" vicina alla coppia.

Oggi la bufera sarebbe passata. Silvia, che nei giorni scorsi si era "rifugiata" a casa della mamma, a Modena, lo ha raggiunto a Milano per un appuntamento in un ristorante meneghino, che è stato prontamente immortalato dai paparazzi del settimanale Oggi. Il volto è disteso: la Provvedi si mostra serena, sorride e addirittura scherza con i fotografi. Più tardi, poi, risale sul suo Suv e si allontana, mentre lui resta a passeggiare in corso Vittorio Emanuele e poi si infila in un palazzo. Pace fatta.