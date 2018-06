Fabrizio Corona confessa: "Oggi per fare l'amore ho bisogno delle sostanze"

Fabrizio Corona e l'amore. In occasione di una intervista rilasciata a Federica Panicucci negli studi di “Mattino Cinque”, in onda venerdì 8 giugno, l'ex re dei paparazzi ha raccontato il suo lato più privato, lasciandosi andare a confidenze sulle relazioni "famose" del passato e del presente. Dalla fine della storia con Belen Rodriguez, durata 3 anni fino al 2012, a Nina Moric, madre del figlio Carlos Maria, oggi adolescente, alla attuale compagna Silvia Provvedi, con cui è tornato dopo alcune settimane di crisi. "Ero un malato cronico, da cura...ora sono monogamo. Adesso per fare l'amore ho bisogno delle sostanze, mischio tutta una serie di sostanze”.

"Io e Belen ci siamo lasciati perché avevo davanti 13 anni di carcere"

Corona parlando della sua ex Belen afferma: “È stata una storia importantissima. A me dispiace non avere questo tipo di rapporto con la mia ex moglie (Nina Moric, ndr) perché è la madre di mio figlio”. Con Belen è finita perché avevo davanti 13 anni di galera... sono una vita”.

"Con Silvia facciamo sul serio"

Sull’amore con Silvia, invece, è tornato il sereno: "Siamo tornati a vivere insieme. Abbiamo preso una casa, adesso faccio il serio. L'ultima litigata che abbiamo fatto è stata bruttissima, ci ha veramente separato e ha rischiato di far finire la nostra storia ma oggi posso dire che non siamo mai stati così bene". Silvia, di cui si è innamorato 2 anni fa, non ha mai fatto mancare il suo sostegno nei 16 mesi di dentenzione: "Quando ero in carcere le avevo chiesto di sposarmi ma ora non accetterebbe e fa bene".

"La mia vita è intensa, penso di morire prima dei 50 anni in modo clamoroso"

Parlando quindi degli anni in carcere sostiene: “É stata per me un'esperienza di vita che mi ha formato e mi è servita. Oggi, sono un uomo migliore. Non ho mai pianto ma ho avuto momenti di disperazione e di sconforto. Ho avuto una vita così attiva che è come se avessi vissuto 150 anni, io non penso di arrivare a 54 anni, penso di morire prima dei 50. Penso che morirò in modo clamoroso”.

"Chiedo scusa al Procuratore Generale per i toni usati"

In merito alle dichiarazioni rilasciate all’uscita dall’udienza del processo d’appello sui capitali nascosti dichiara: "Vorrei approfittare della mia presenza in questa trasmissione per chiedere scusa al Procuratore Generale per le parole e i toni usati nei suoi confronti. Sono convinto che nel momento in cui sei in esecuzione di pena devi portare rispetto alle istituzioni. Puoi non condividere certi atteggiamenti e certe dichiarazioni ma devi comunque portare rispetto nei modi e nelle parole”.