Facchinetti scrive alla moglie Wilma: il messaggio nel giorno dell'anniversario

Francesco Facchinetti è innamorato della sua Wilma Helena Faissol come il primo giorno e ci tiene a dirlo, a farlo sapere a lei e ai follower con cui ha condiviso una romantica riflessione nel giorno che ricorda quella dedica di sei anni fa.

“Ci avevano dato massimo 2 mesi...e invece siamo ancora qua. Oggi sono 6 anni da quando ti ho cantato “Marry You” di Bruno Mars in ginocchio per chiederti di sposarmi. L’anello non era ancora arrivato e allora ti avevo messo al dito una fascetta di metallo”, ha scritto il manager a corredo di una foto che lo mostra con la moglie a cui ha rivolto il più sentito dei ‘ti amo’ alla fine di un pensiero ricambiato dalla sua destinataria tra i commenti al post. Un post che ha incassato gli auguri da parte dei tanti fan della coppia, talmente affiatata e complice da essere diventata protagonista di una serie tv ‘The Facchinettis’ insieme a nonno Roby, ex membro dei Pooh, e ai loro figli.

L'amore tra Francesco Facchinetti e Wilma Helena Faissol

Francesco Facchinetti e Wilma Helena Faissol sono sposati dal 2015 e hanno due figli, Leone e Lavinia. “Non ho mai avuto un’ideale di donna – ha detto il figlio di Roby Facchinetti tempo fa - Nel mio viaggio ho amato persone anche molto diverse l’una dall’altra. Poi però le lancette dell’orologio si sono fermate su quella che forse è la più adatta per me, mia moglie, la metà del mio universo”.