Sanremo, Federica Carta e Shade innamorati? "Ci stiamo vivendo"

Tra Federica Carta e Shade c'è solo un rapporto professionale? I due stanno per calcare il palco dell'Ariston con il brano 'Senza farlo apposta' e sono tra le coppie più affiatate di questo 69esimo Festival di Sanremo. In molti si sono chiesti se, tra i due, ci sia anche qualcosa di più di un semplice rapporto di lavoro e, in un'intervista al settimanale DiPiù, una volta per tutte, la coppia di cantanti ha voluto chiarire:

“Tra me e Federica c'è un rapporto speciale, perché lei è una ragazza speciale”, ha esordito Shade al magazine. Poi ad intervenire è stata Federica, la quale ha detto: “Shade piace anche a mio papà. Appena lo ha visto gli è piaciuto. E mio padre non è uno che va d’accordo con tutti, soprattutto con i ragazzi che ho attorno”.

Shade e Federica Carta solo amici?

Per ora i due cantanti si godono questo bel feeling nato sul palco: “Per il nostro lavoro ci stiamo vivendo, tra noi è nata un’amicizia veramente forte”, ha detto Shade. Di "un rapporto lavorativo e umano importante, costruttivo, che andrà avanti”, ha invece parlato Federica.