Federica Nargi mamma bis: le prime foto della figlia e le parole d’amore per Alessandro Matri

Federica Nargi pubblica il primo post dopo la nascita della sua seconda figlia Beatrice in un giorno che non potrebbe essere più significativo: la Festa del papà.

A lui, ad Alessandro Matri, il compagno con cui da dieci anni condivide la vita e la felicità di essere diventata ancora una volta mamma a due anni dalla primogenita Sofia, la ex velina ha dedicato un pensiero dolcissimo per celebrarlo come il migliore dei “paponi” che le figlie potessero desiderare.

Federica Nargi, la dedica d’amore per Alessandro Matri e le prime foto della piccola Beatrice

“Sofia e Beatrice non potevano desiderare papà migliore. Sono orgogliosa di te, dell’uomo, del compagno di vita e del papà che sei”, ha scritto Federica Nargi nel post su Instagram che in meno di un’ora ha raggiunto 150mila like: “Ti guardo e rimango sempre più innamorata della tua dolcezza, che hai per le nostre principesse”.

“Auguri papino papone bis”, l’epilogo della dedica scritta a corredo di tre immagini che mostrano la splendida famiglia al completo, con la neonata in braccio al suo papà e coccolata dalla premurosa sorellina.