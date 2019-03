Federica Nargi mamma bis: il tenero annuncio su Instagram di papà Alessandro Matri

Federica Nargi è diventata mamma bis. A dare la notizia della nascita della loro seconda figlia è stato il calciatore del Sassuolo Alessandro Matri, con un tenerissimo post su Instagram pubblicato nel cuore della notte.

La coppia ha già una bambina, Sofia, nata due anni fa, e ora ha dato il benvenuto alla piccola Beatrice.

Federica Nargi e Alessandro Matri, un amore lungo dieci anni

Pochi giorni fa, l’ex velina di Striscia la Notizia aveva pubblicato su Instagram un video per celebrare la loro unione decennale insieme alla piccola Sofia e in attesa dell’arrivo di Beatrice: “Quello che abbiamo costruito in questi anni è qualcosa di meraviglioso. Non smetterò mai di ringraziarti, amore mio”.