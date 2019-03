Federica Nargi e Matri, 10 anni d'amore: lei gli dedica un emozionate video sui social

Dieci anni d'amore per Federica Nargi ed Alessandro Matri. Il calciatore, attuale attaccante del Sassuolo, e l'ex velina di 'Striscia la notizia' hanno festeggiato ieri il loro anniversario e lo hanno fatto con un video pubblicato da lei su Instagram. Una clip che celebra la loro famiglia, con la piccola Sofia (la primogenita che oggi ha tre anni) e il pancione del bebè che verrà. Sarà un'altra femminuccia.

Il video per l'anniversario

"Dieci anni di noi - scrive Federica via social - Quello che abbiamo costruito in questi anni è qualcosa di meraviglioso. Non smetterò mai di ringraziarti amore mio". Nelle immagini è inquadrato il salotto di casa: qui Alessandro gioca con la bambina, Sofia. Tutti e tre, poi, baciano la pancia di mamma, impazienti di abbracciare la sorellina.

La storia d'amore

Federica e Alessandro sono in assoluto una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. In un ambiente ostico come quello della tv, dove lo scandalo è all'ordine del giorno, loro sono riusciti sempre a proteggere l'amore al riparo dai pettegolezzi e dai riflettori, facendo della semplicità la loro cifra distintiva. Si sono conosciuti per la prima volta nel 2009 e da allora il legame è diventato sempre più solido: "Io e Alessandro eravamo già molto uniti prima della nascita di Sofia e adesso lo siamo ancora di più", ha dichiarato tempo la showgirl fa in un'intervista. Ora manca solo la ciliegina sulla torta: il matrimonio.