Federica Panicucci, notte d'amore a Londra per festeggiare Marco Bacini: tutte le foto

Quale miglior modo di festeggiare un compleanno se non un meraviglioso viaggio all'estero? Lo sa bene Federica Panicucci, che è volata a Londra insieme a Marco Bacini per celebrare i 45 anni dell'imprenditore. Una vera e propria "toccata e fuga" per godersi un po' di intimità al riparo dagli impegni professionali di conduttrice di 'Mattino 5'.

Notte d'amore a Londra per Federica Panicucci e Marco Bacini

"Per la festa del compleanno del mio amore siamo venuti a cena a Londra, abbiamo fatto questa follia", spiega Panicucci in un post pubblicato su Instagram. E, sempre via social, racconta la gita oltremanica. Ieri sera, in particolare, i due si sono concessi una succulenta cena da Zuma, ristorante di sushi tra i più famosi. Poi il ritorno in hotel, nell'esclusivo distretto di Chelsea, per rilassarsi in un po' in una lussuosissima camera, con tanto di caminetto accesso.

La mattinata di oggi, invece, è stata all'insegna dello svago. Federica e Marco si sono recati nei posti più famosi della città. Prima tra tutti la romanticissima libreria 'Notting Hill', in cui è stato ambientato l'omonimo film con Hugh Grant e Julia Roberts. E poi ancora passeggiate e deliziosi spuntini ai food track locali. Tutto intorno, la meraviglia della città già illuminata a festa in vista delle festività natalizie.

Le immagini parlano chiaro: l'amore tra i due è sempre più forte. Legati da circa quattro anni - e partner sia sentimentalmente che professionalmente, dal momento che Marco gestisce il brand di moda fondato dalla presentatrice -, Federica e Marco vivono una complicità così forte da sembrare due adolscenti al primo amore. E, secondo alcuni rumors, sono anche pronti a convolare a nozze.