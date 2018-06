Federica Panicucci si confessa: "In amore sono appagata da tutti i punti di vista"

Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Federica Panicucci, 50 anni, e Marco Bacini, 42. E ha i contorni di una favola...di lusso. La coppia è stata paparazzata dal settimanale Oggi più complice che mai all'uscita del celebre ristorante milanese Paper Moon, dopo un pranzo. “Sono molto felice. È un momento importantissimo: sto vivendo una storia che mi appaga da tutti i punti di vista”, ha raccontato la conduttrice.

Legati dal circa due anni, Federica e Marco sono affiatati come il primo giorno. La relazione non conosce crisi sentimentale e tanto meno dal punto di vista economico. "A partire dalla supercar sfoggiata da Bacini, una McLaren da 300 chilometri all’ora e 200 mila euro - si legge sulla rivista diretta da Umberto Brindani - anche se poco tempo fa l’imprenditore viaggiava su un modello simile di colore azzurro, quindi il sospetto è che possano essere auto noleggiate". Al polso dell'imprenditore "un Rolex d’oro da più di 25 mila euro". Il look dei due è curato nei minimi dettagli, Federica è bellissima nel suo look da cat-woman.

Federica Panicucci a cuore aperto: "Mi sono innamorata a 50 anni"



E' un connubio professionale oltre che personale quello tra la Bacini e la Panicucci. Lui, infatti, è socio del brand di abbigliamento "Let's bubble" di lei. "L’amore per Marco mi ha letteralmente travolta, e io mi sono fatta travolgere - ha raccontato tempo fa la timoniera di Mattino 5- Sono positiva e ottimista per natura e, se affronti la vita così, ti può dare grandi soddisfazioni. Non mi sono mai fermata a pensare nulla di negativo, ero convinta che, anche nei momenti più difficili, avrei trovato la chiave giusta".