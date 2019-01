Nozze in gran segreto per Federica Panicucci: il retroscena bomba

Fiori d'arancio in arrivo per Federica Panicucci. La conduttrice di 'Mattino 5', legata da tre anni all'imprenditore Marco Bacini, sarebbe pronta a pronunciare il "fatidico sì". La notizia non è ancora ufficiale ma a diffonderla è stato il (sempre informatissimo) giornalista Alberto Dandolo sulle pagine di 'Oggi'.

"Federica Panicucci è sempre più innamorata del suo fidanzato - si legge sulla rivista diretta da Umberto Brindani - Tra i due va tutto a gonfie vele e la conduttrice sembra aver trovato l'entusiasmo e lo smalto di un tempo. A Milano si mormora che a breve i due si diranno ufficialmente 'sì'. A quando l'ufficializzazione del lieto evento?". E' probabile che la comunicazione avvenga prima di quanto si pensi. Perché lo pensiamo? Perché proprio poco fa su Instagram la presentatrice ha condiviso un post in cui annuncia che per lei e Marco questo sarà un anno speciale. Che sia il suo modo per confermare indirettamente i rumors?

Per Federica si tratterebbe del secondo matrimonio dopo quello naufragato con il dj Mario Fargetta, a cui è stata legata per nove anni fino al 2015 e padre dei figli Sofia e Mattia. Di certo c'è che Federica è davvero pazza d'amore; proprio così ha raccontato qualche tempo fa i suoi sentimenti: "L’amore per Marco mi ha letteralmente travolta, e io mi sono fatta travolgere (...) Sono molto felice. È un momento importantissimo: sto vivendo una storia che mi appaga da tutti i punti di vista". Quello tra Bacini e Paniucci è un connubio professionale oltre che personale. Lui, infatti, è socio del brand di abbigliamento "Let's bubble" di lei. Complici in casa e sul lavoro.

In basso, una foto di Federica Panicucci e Marco Bacini