Federica Pellegrini e Alberto Tomba raggianti al party di compleanno: flirt in corso?

“Coppia a sorpresa” è il titolo che il settimanale Chi riserva al servizio dedicato a Federica Pellegrini e Alberto Tomba, fotografati splendidi e raggianti alla festa per i 30 anni della campionessa di nuoto.

L'ex campione di sci 52enne da tempo lontano dalla mondanità, è stato ospite, non annunciato, del party che si è tenuto a Jesolo al quale hanno preso parte un centinaio di invitati.

La sua presenza ha così suscitato qualche sospetto su un possibile flirt in corso con la festeggiata che, però, ha frenato ogni illazione.

“Io e Alberto siamo amici, mi sta molto simpatico e sono contenta che sia venuto alla mia festa. Io sono single!”, ha precisato la Pellegrini a Gabriele Parpiglia autore del servizio a lei dedicato che, tuttavia, aggiunge dettagli all’amicizia particolare nata tra i due.

Federica Pellegrini e Alberto Tomba, come si sono conosciuti

Stando a quanto riportato da Chi, l’amicizia tra Federica Pellegrini e Alberto Tomba è nata intorno alla scorsa primavera poco dopo la fine della relazione con Filippo Magnini.

Pur dichiarandosi single e aver trascorso le vacanze come tale a Formentera, la nuotatrice ha ammesso di aver frequentato qualcuno, assicura ancora il giornale che s’interroga se tra “amori sbagliati e amori che non vogliono essere rivelati” possa esserci quello per l’ex valanga azzurra delle nevi.

Per ora, dunque, mancano le conferme su un ipotetico legame sentimentale tra i due, sui quali però non accennano a placarsi le voci su un flirt in corso. Al momento resta lo sguardo d’intesa dei campioni catturato dagli obiettivi del settimanale.